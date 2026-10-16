Invito all'acquisto per BF

(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre

Ottima performance per il gruppo agro-industriale , tra i titoli dell'indice FTSE Italia Mid Cap , che ha chiuso in rialzo del 7,05%.





Operatività odierna:

Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 8,5 Euro, con stop loss individuato a quota 7,603 Euro, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```