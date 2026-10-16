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Invito all'acquisto per BF

Finanza
Invito all'acquisto per BF
(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre
Ottima performance per il gruppo agro-industriale, tra i titoli dell'indice FTSE Italia Mid Cap, che ha chiuso in rialzo del 7,05%.


Operatività odierna:
Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 8,5 Euro, con stop loss individuato a quota 7,603 Euro, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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