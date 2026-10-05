Invito all'acquisto per Abbott Laboratories
(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre
Bene il produttore di prodotti farmaceutici e medici, tra i componenti dell'S&P 100, con un rialzo dello 0,84%.
Operatività odierna:
Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 97,5 USD, con stop loss calcolato a quota 70,32 Dollari USA, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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