Titoli di Stato: Oat decennale al 5,05%, spread Italia-Germania ai massimi da aprile 2025

Area euro in cerca di stabilità dopo la volatilità delle ultime sedute. Treasury Usa in calo, torna ad essere bene rifugio.

(Teleborsa) - I titoli di Stato dell'area euro tentano di stabilizzarsi, lasciandosi alle spalle parte della volatilità e dei timori sui conti pubblici di Francia e di altre economie più vulnerabili, Italia compresa. Nella notte un forte rally dei beni rifugio, innescato dai dubbi sulla redditività degli investimenti in intelligenza artificiale e sulle ripercussioni per la crescita, ha fatto scendere di quasi 20 punti base il rendimento del decennale Usa, il calo giornaliero più marcato da marzo 2023.



I rendimenti



Il decennale francese rende il 5,05% (-2 punti base sul giorno): in settimana è salito di quasi 28 punti, il rialzo più forte dell'area euro dalla fine di maggio, e su un mese di 40 punti. Seguono Belgio (+17 punti) e Italia, il cui decennale è al 4,58% (+1 punto sul giorno, +10 in settimana, +8 su un mese, +121 su un anno). Il Bund è al 3,33%, in calo di 7,4 punti in settimana, e l'olandese al 3,44% (-6). Spagna al 4,04%, Portogallo al 3,90%, Grecia al 4,39%, Regno Unito al 5,34% e Svizzera allo 0,42%. Il divario tra i Paesi ha portato i premi al rischio su Francia e Belgio ai massimi da oltre un decennio, e lo spread Italia-Germania ai massimi da aprile 2025.



Petrolio in secondo piano, focus su AI



Il rincaro del 4% in settimana dei futures sul greggio, tornati sopra 110 dollari dopo i nuovi attacchi degli Houthi alle infrastrutture energetiche del Golfo, è passato in secondo piano: gli investitori guardano ai tempi con cui le società dell'intelligenza artificiale riusciranno a generare ritorni sugli investimenti da migliaia di miliardi. Il rendimento dei titoli giapponesi è sceso di 14 punti e quello dei Treasury di 12, più dei Bund (-7,4), mentre i gilt britannici hanno ceduto 4 punti.



La prossima settimana si riuniscono Federal Reserve, Bank of Japan e Bce, e gli operatori si attendono tassi invariati.

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