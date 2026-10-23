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Titoli di Stato: Oat decennale al 5,05%, spread Italia-Germania ai massimi da aprile 2025

Area euro in cerca di stabilità dopo la volatilità delle ultime sedute. Treasury Usa in calo, torna ad essere bene rifugio.

Finanza
Titoli di Stato: Oat decennale al 5,05%, spread Italia-Germania ai massimi da aprile 2025
(Teleborsa) - I titoli di Stato dell'area euro tentano di stabilizzarsi, lasciandosi alle spalle parte della volatilità e dei timori sui conti pubblici di Francia e di altre economie più vulnerabili, Italia compresa. Nella notte un forte rally dei beni rifugio, innescato dai dubbi sulla redditività degli investimenti in intelligenza artificiale e sulle ripercussioni per la crescita, ha fatto scendere di quasi 20 punti base il rendimento del decennale Usa, il calo giornaliero più marcato da marzo 2023.

I rendimenti

Il decennale francese rende il 5,05% (-2 punti base sul giorno): in settimana è salito di quasi 28 punti, il rialzo più forte dell'area euro dalla fine di maggio, e su un mese di 40 punti. Seguono Belgio (+17 punti) e Italia, il cui decennale è al 4,58% (+1 punto sul giorno, +10 in settimana, +8 su un mese, +121 su un anno). Il Bund è al 3,33%, in calo di 7,4 punti in settimana, e l'olandese al 3,44% (-6). Spagna al 4,04%, Portogallo al 3,90%, Grecia al 4,39%, Regno Unito al 5,34% e Svizzera allo 0,42%. Il divario tra i Paesi ha portato i premi al rischio su Francia e Belgio ai massimi da oltre un decennio, e lo spread Italia-Germania ai massimi da aprile 2025.

Petrolio in secondo piano, focus su AI

Il rincaro del 4% in settimana dei futures sul greggio, tornati sopra 110 dollari dopo i nuovi attacchi degli Houthi alle infrastrutture energetiche del Golfo, è passato in secondo piano: gli investitori guardano ai tempi con cui le società dell'intelligenza artificiale riusciranno a generare ritorni sugli investimenti da migliaia di miliardi. Il rendimento dei titoli giapponesi è sceso di 14 punti e quello dei Treasury di 12, più dei Bund (-7,4), mentre i gilt britannici hanno ceduto 4 punti.

La prossima settimana si riuniscono Federal Reserve, Bank of Japan e Bce, e gli operatori si attendono tassi invariati.
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