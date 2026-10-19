Milano 17:35
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Madrid: calo per Indra

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: calo per Indra
Ribasso composto e controllato per la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che presenta una flessione del 2,86% sui valori precedenti.
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