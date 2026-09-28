Madrid: in calo Indra

(Teleborsa) - Sottotono la multinazionale spagnola operante nel settore IT , che passa di mano con un calo del 2,69%.



Lo scenario su base settimanale di Indra rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' Ibex 35 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





L'andamento di breve periodo dell' azienda spagnola leader nel campo dell'IT mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 61,08 Euro e supporto a 59,52. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 62,64.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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