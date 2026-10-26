Milano 26-ott
49.187 +1,29%
Nasdaq 26-ott
29.273 +1,09%
Dow Jones 26-ott
52.362 +0,28%
Londra 26-ott
10.767 +0,72%
Francoforte 26-ott
25.411 +0,91%

Eurozona: andamento sostenuto per l'EURO STOXX Banks

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento sostenuto per l'EURO STOXX Banks
L'Indice bancario europeo guadagna l'1,22% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 279,7 punti.
Condividi
```