Milano 16:49
48.277 -0,22%
Nasdaq 16:59
29.126 +0,58%
Dow Jones 16:59
52.310 -1,06%
Londra 16:49
10.657 -0,64%
Francoforte 16:59
25.110 -1,03%

Eurozona: in calo l'EURO STOXX Banks

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: in calo l'EURO STOXX Banks
L'Indice bancario europeo perde lo 0,86%, continuando la seduta a 273,86 punti.
Condividi
```