Milano 26-ott
49.187 +1,29%
Nasdaq 26-ott
29.273 +1,09%
Dow Jones 26-ott
52.362 +0,28%
Londra 26-ott
10.767 +0,72%
Francoforte 26-ott
25.411 +0,91%

Eurozona: in calo l'EURO STOXX Media

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: in calo l'EURO STOXX Media
Perde terreno l'indice del settore Media europeo, che retrocede a 274,72 punti, ritracciando dell'1,00%.
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