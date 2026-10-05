Milano
11:48
50.448
-0,07%
Nasdaq
2-ott
30.808
0,00%
Dow Jones
2-ott
51.177
+0,49%
Londra
11:48
10.482
+0,19%
Francoforte
11:48
25.181
-0,20%
Lunedì 5 Ottobre 2026, ore 12.05
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Media
Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Media
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
05 ottobre 2026 - 10.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
L'
Indice del settore Media europeo
perde lo 0,83%, continuando la seduta a 252,46 punti.
Condividi
Leggi anche
Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Media
EURO STOXX Media, quotazioni in calo a Eurozona
Eurozona: calo per l'EURO STOXX Media
Eurozona: calo per l'EURO STOXX Media
Titoli e Indici
Euro Stoxx Media
-0,76%
Altre notizie
Eurozona: senza freni l'EURO STOXX Media
Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Media
Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Media
Eurozona: luce verde per l'EURO STOXX Media
Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Media
Eurozona: andamento tentennante per l'EURO STOXX Media, che cresce senza forza
Guide
Curva dei rendimenti: cosa significa quando si irripidisce o si appiattisce
Un titolo di Stato che scade tra due anni può offrire un rendimento diverso da uno dello stesso emittente che ha una durata decennale. La curva dei rendimenti, o yield curve, permette di osservare...
leggi tutto