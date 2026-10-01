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Eurozona: senza freni l'EURO STOXX Media

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Eurozona: senza freni l'EURO STOXX Media
Giornata brillante per l'indice del settore Media europeo, che avanza a 259,27 punti.
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