ex Ilva, Procura Taranto chiede domiciliari per Lucia Morselli

(Teleborsa) - La Procura di Taranto ha chiesto gli arresti domiciliari per l'ex Presidente del Consiglio di Amministrazione di Acciaierie d'Italia Lucia Morselli, per direttore dello stabilimento dell'ex Ilva Alessandro Labile ed per Francesco Astorri, responsabile Ispra della sezione per la valutazione e i controlli degli impianti di interesse strategico nazionale.



I domiciliari sono stati richiesti nell'ambito dell'inchiesta per presunto inquinamento provocato dalle emissioni dello stabilimento ex Ilva di Taranto nel periodo 2019-2024, durante la gestione ArcelorMitta, quando Morselli era alla guida dell'azienda. In seguito Acciaierie d?Italia è stata posta in Amministrazione Straordinaria, in cui si trova ancora oggi.



Nell'ambito dell'inchiesta, condotta dai pm Mariano Buccoliero, Francesco Ciardo e Francesco Sansobrino, risultano indagate 28 persone e 5 società. Sinora sono state disposte misure interdittive per 10 persone. Otto persone rispondono dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro l’ambiente, l’incolumità pubblica e la pubblica amministrazione.







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