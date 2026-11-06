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Borsa: Pessimo inizio per Tokyo in calo (del 4,99%)
Il Nikkei 225 inizia le contrattazioni a 58.032,68 punti
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Finanza
06 novembre 2026 - 01.31
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In forte ribasso il principale indice azionario giapponese che riporta una forte discesa del 4,99% a quota 58.032,68 in apertura.
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