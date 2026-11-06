Milano 5-nov
50.506 -1,03%
Nasdaq 5-nov
26.630 -6,36%
Dow Jones 5-nov
51.523 -3,44%
Londra 5-nov
10.783 -0,43%
Francoforte 5-nov
26.325 -0,43%

Borsa: Pessimo inizio per Tokyo in calo (del 4,99%)

Il Nikkei 225 inizia le contrattazioni a 58.032,68 punti

In breve, Finanza
Borsa: Pessimo inizio per Tokyo in calo (del 4,99%)
In forte ribasso il principale indice azionario giapponese che riporta una forte discesa del 4,99% a quota 58.032,68 in apertura.
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