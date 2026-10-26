Francoforte: balza in avanti TUI

(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo turistico integrato , che lievita dell'1,82%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che TUI mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,86%, rispetto a -1,86% del MDAX ).





Analizzando lo scenario di l’operatore di viaggi e turismo si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 6,646 Euro. Prima resistenza a 6,724. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 6,596.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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