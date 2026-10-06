Francoforte: positiva la giornata per TUI

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo turistico integrato , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,11%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a TUI rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario tecnico di l’operatore di viaggi e turismo mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 6,802 Euro con area di resistenza individuata a quota 6,914. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 6,736.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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