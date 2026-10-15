Francoforte: risultato positivo per TUI

(Teleborsa) - Bene il gruppo turistico integrato , con un rialzo dell'1,85%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di TUI rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico di l’operatore di viaggi e turismo mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 6,634 Euro con area di resistenza individuata a quota 6,738. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 6,566.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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