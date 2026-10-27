Milano 13:58
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Nasdaq 26-ott
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Dow Jones 26-ott
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Londra 13:58
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Francoforte 13:58
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Londra: risultato positivo per Computacenter

Migliori e peggiori, In breve
Londra: risultato positivo per Computacenter
Scambia in profit il fornitore britannico di servizi e infrastrutture IT, che lievita del 2,60%.
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