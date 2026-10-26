Londra: risultato positivo per Kingfisher

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fornitore di prodotti per la manutenzione della casa , in guadagno del 2,97% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Kingfisher evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Kingfisher rispetto all'indice.





Tecnicamente, Kingfisher è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 3,619 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,49. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 3,748.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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