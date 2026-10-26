Londra: risultato positivo per Kingfisher
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fornitore di prodotti per la manutenzione della casa, in guadagno del 2,97% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Kingfisher evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Kingfisher rispetto all'indice.
Tecnicamente, Kingfisher è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 3,619 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,49. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 3,748.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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