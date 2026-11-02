Londra: scambi in positivo per Kingfisher
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il fornitore di prodotti per la manutenzione della casa, che tratta in utile del 2,79% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Kingfisher più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di medio periodo di Kingfisher confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 3,652 sterline con primo supporto visto a 3,549. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 3,483.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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