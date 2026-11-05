Londra: scambi al rialzo per Kingfisher
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore di prodotti per la manutenzione della casa, con una variazione percentuale del 2,33%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Kingfisher mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,44%, rispetto a +2,06% del principale indice della Borsa di Londra).
L'esame di breve periodo di Kingfisher classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 3,901 sterline e primo supporto individuato a 3,812. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 3,99.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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