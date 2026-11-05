Londra: scambi al rialzo per Kingfisher

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore di prodotti per la manutenzione della casa , con una variazione percentuale del 2,33%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Kingfisher mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,44%, rispetto a +2,06% del principale indice della Borsa di Londra ).





L'esame di breve periodo di Kingfisher classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 3,901 sterline e primo supporto individuato a 3,812. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 3,99.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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