Recordati si allinea a 53 euro mentre l'attenzione si sposta sull'iter per il delisting

(Teleborsa) - Il consorzio CVC/GBL ha ottenuto provvisoriamente una partecipazione complessiva pari al 74,58% delle azioni Recordati , a seguito del periodo di offerta pubblica di acquisto (OPA) terminato il 23 ottobre (aperto dal 31 agosto) al prezzo di 53 euro per azione, superando agevolmente la soglia minima del 66,67%. Il periodo di adesione all'offerta verrà riaperto per cinque giorni di borsa aperta, dal 3 al 9 novembre, mantenendo il prezzo di 53 euro per azione. Tale riapertura definirà le modalità e le tempistiche del delisting.



Barclays ritiene che "il rischio che l'operazione di acquisizione di Recordati da parte di CVC/GBL non vada a buon fine sia diminuito in modo significativo"; tuttavia, fermo restando il soddisfacimento delle condizioni relative a eventuali eventi avversi rilevanti e all'assenza di misure difensive, "il prezzo di 53 euro per azione rappresenta, nel breve periodo, il valore minimo di riferimento".



La questione cruciale, scrivono gli analisti in una nota, ora è se sarà possibile raggiungere la soglia del 90%. Qualora tale quota venisse superata, l'offerente intende avviare le procedure di acquisto obbligatorio previste dalla legge, facilitando così l'iter per il delisting. Se invece la quota dovesse rimanere inferiore al 90%, gli azionisti che non hanno aderito all'offerta potranno esercitare il diritto di recesso, secondo quanto stabilito nel documento di offerta. Il prezzo finale di tale recesso dipenderà dall'andamento del titolo da qui alla data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti chiamata ad approvare la fusione finalizzata al delisting.



"Se il prezzo delle azioni dovesse attestarsi stabilmente sui 53 euro, il valore di recesso risulterebbe probabilmente inferiore a tale cifra (circa 52,62 euro per azione, ipotizzando una convocazione dell'assemblea al 1° gennaio 2027) - viene spiegato - Tuttavia, dato che il 23 ottobre le azioni Recordati hanno chiuso a 53,8 euro - un valore che riflette scambi avvenuti durante l'asta di chiusura, estranei al processo di adesione all'OPA - non si può escludere un potenziale rialzo, qualora dovessero emergere ulteriori acquirenti prima dell'assemblea degli azionisti".



Oggi sii contrae la performance di Recordati con i prezzi allineati a 53,05 euro, per una discesa dell'1,39%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 52,93 e successiva a quota 52,82. Resistenza a 53,13.

Condividi

```