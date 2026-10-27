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Borsa: Seduta rialzista per il Nasdaq-100, in guadagno dell'1,29%

Il Nasdaq-100 termina le contrattazioni a 29.651,44 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta rialzista per il Nasdaq-100, in guadagno dell'1,29%
L'indice dei titoli tecnologici USA amplia la performance positiva dell'1,29% e chiude a 29.651,44 punti.
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