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Borsa: Il Nasdaq-100 avanza dello 0,62% alle 19:30

Il Nasdaq-100 scambia a 31.268,36 punti

In breve, Finanza
Borsa: Il Nasdaq-100 avanza dello 0,62% alle 19:30
L'indice del listino high-tech USA riporta un modesto guadagno dello 0,62%, chiudendo a 31.268,36 punti alle 19:30.
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