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Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dell'1,21%

L'indice del listino high-tech USA prende il via a 30.869,14 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dell'1,21%
Balza in avanti il Nasdaq-100, in crescita dell'1,21%, dopo aver esordito a quota 30.869,14.
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