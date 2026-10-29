Milano
28-ott
49.824
0,00%
Nasdaq
28-ott
29.813
0,00%
Dow Jones
28-ott
52.475
+0,19%
Londra
28-ott
10.695
0,00%
Francoforte
28-ott
25.704
0,00%
Giovedì 29 Ottobre 2026, ore 08.42
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 175,829 yen alle 08:30
Cambi: euro a 175,829 yen alle 08:30
In breve
,
Finanza
29 ottobre 2026 - 08.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Euro a 175,829 sullo yen alle 08:30.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 175,66 yen alle 11:30
Cambi: euro a 175,89 yen alle 19:30
Cambi: euro a 175,59 yen alle 08:30
Cambi: euro a 175,75 yen alle 11:30
Titoli e Indici
Eur/Jpy
-0,14%
Altre notizie
Cambi: euro a 175,31 yen alle 15:41
Cambi: euro a 175,317 yen alle 11:30
Cambi: euro a 175,565 yen alle 19:30
Cambi: euro a 175,855 yen alle 15:41
Exchange rates: euro at 175.89 yen at 19:30
Exchange rates: euro at 175.66 yen at 11:30
Guide
Correzione di Borsa, bear market e VIX: cosa significa quando il mercato perde il 10% o il 20%
Un mercato entra convenzionalmente in correzione quando perde almeno il 10% rispetto al massimo precedente. Se il ribasso raggiunge il 20%, si parla invece di bear market.
leggi tutto