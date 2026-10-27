Milano 13:49
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Eurozona: andamento sostenuto per l'EURO STOXX Media

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento sostenuto per l'EURO STOXX Media
L'Indice del settore Media europeo continua la giornata in aumento dell'1,08%.
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