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Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Telecommunications

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Telecommunications
In rialzo l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 347,42 punti.
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