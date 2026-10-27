Francoforte: andamento negativo per DEUTZ
(Teleborsa) - Ribasso per il costruttore di motori, che presenta una flessione dell'1,94%.
Lo scenario su base settimanale di DEUTZ rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo del fornitore di sistemi di propulsione ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 10,15 Euro. Supporto a 10,03. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 10,27.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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