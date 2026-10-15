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Computacenter, quotazioni in calo a Londra

Migliori e peggiori, In breve
Computacenter, quotazioni in calo a Londra
A picco il fornitore britannico di servizi e infrastrutture IT, che presenta un pessimo -6,22%.
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