Londra: in calo Computacenter
(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore britannico di servizi e infrastrutture IT, in flessione del 3,20% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Computacenter rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della società britannica di tecnologia e servizi informatici. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Computacenter evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 53,85 sterline. Primo supporto a 52,1. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 51,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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