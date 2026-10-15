Londra: in calo Computacenter

(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore britannico di servizi e infrastrutture IT , in flessione del 3,20% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Computacenter rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della società britannica di tecnologia e servizi informatici . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Computacenter evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 53,85 sterline. Primo supporto a 52,1. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 51,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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