Milano
13:59
49.335
+0,30%
Nasdaq
26-ott
29.273
0,00%
Dow Jones
26-ott
52.362
+0,28%
Londra
13:59
10.667
-0,93%
Francoforte
13:59
25.493
+0,32%
Martedì 27 Ottobre 2026, ore 14.16
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Madrid: Ferrovial in rally
Madrid: Ferrovial in rally
Migliori e peggiori
,
In breve
,
Trasporti
,
Industria
27 ottobre 2026 - 09.50
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Prepotente rialzo per la
società spagnola di infrastrutture per il settore trasporti
, che mostra una salita bruciante dell'8,06% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Madrid: si concentrano le vendite su Ferrovial
Madrid: Ferrovial rallies
Madrid: Ferrovial Extends Gains
Madrid: in calo Ferrovial
Argomenti trattati
Ferrovial
(2)
Titoli e Indici
Ferrovial N.V
+10,50%
Altre notizie
Madrid: amplia il rialzo Ferrovial
Madrid: Solaria rises towards 15.48 euros
Madrid: ArcelorMittal in the red
Madrid: Caixabank Sharply Lower
Madrid: rosso per Banco Santander
Madrid: negative performance for Banco de Sabadel
Guide
Correzione di Borsa, bear market e VIX: cosa significa quando il mercato perde il 10% o il 20%
Un mercato entra convenzionalmente in correzione quando perde almeno il 10% rispetto al massimo precedente. Se il ribasso raggiunge il 20%, si parla invece di bear market.
leggi tutto