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Madrid: Ferrovial in rally

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti, Industria
Madrid: Ferrovial in rally
Prepotente rialzo per la società spagnola di infrastrutture per il settore trasporti, che mostra una salita bruciante dell'8,06% sui valori precedenti.
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