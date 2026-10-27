Madrid: amplia il rialzo Ferrovial
(Teleborsa) - Rialzo per la società spagnola di infrastrutture per il settore trasporti, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'8,06%.
Il confronto del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Ferrovial rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le tendenza di medio periodo di Ferrovial si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 49,62 Euro. Supporto stimato a 48,08. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 51,16.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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