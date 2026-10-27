Manovra, sfuma il taglio Irpef sopra 50 mila euro. Le misure garantite

Le misure che sono garatire e quelle che escono dal perimetro della Manovra domani in CdM

(Teleborsa) - Sembra ormai definitivamente tramontata l'ipotesi di una estensione dell'aliquota al 33% fino ai 55 mila euro. Una misura che sarebbe costata circa 1,2 miliardi di euro, troppi per le risorse limitate a disposizione della Manovra. E' quanto confermano fonti della maggioranza, all'indomani del confronto tenutosi ieri a Palazzo Chigi.



L'ipotesi di un taglio delle tasse per i redditi oltre i 50mia euro aveva già registrato uno stop nelle scorse settimane, poi era tornata in auge per essere infine definitivamente messa da parte nella nuova stesura del disegno di legge di Bilancio.



La Manovra sarà esaminata domattina dal Consiglio dei Ministri, ha confermato il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, auspicando "speriamo che stasera si componga tutto il quadro". Il titolare del MEF era tornato a parlare ieri di "coperta corta" ed ha confermato che con la Legge di bilancio si cercherà di fare "quello che è possibile in questa situazione", ma le "proposte che arrivano" dai partiti e dalle varie categorie sino "sono molto al di sopra di quelle che sono le disponibilità di un bilancio".



Per le pensioni fino a 1 miliardo senza definire misura

Un intervento dovrebbe concernere le pensioni, cui viene stanziato circa 1 miliardo per la flessibilità in uscita. Si parla di un fondo ad hoc da impiegare per le pensioni anticipate, tramite apposito provvedimento da adottare nel mese di gennaio. La manovra, dunque, si limiterebbe a stanziare le risorse per il 2027, senza entrare nel merito della misura, che probabilmente deve ancora essere concordata dalla maggioranza.



Detassazione tredicesime al 10% o 15% per redditi bassi

Secondo quanto riferiscono fonti di maggioranza, il Governo starebbe lavorando anche ad una detassazione delle tredicesime. A questo proposito si starebbe valutando il tetto al reddito sotto il quale procedere alla detassazione, ma anche l'aliquota che potrebbe attestarsi al 15% o al 10%.



Il pacchetto giovani: dalla mini Irpef alla flat tax

In arrivo anche un pacchetto di misure fiscali per i giovani: dalla cosiddetta mini-Irpef per i lavoratori under 30 a basso reddito, con aliquota ancora in via di definizione, alla flat tax del 5% per i neoassunti under 35. Anche il tetto per la determinazione dei redditi bassi sarebbe ancora in via di valutazione e dipenderà dalle risorse disponibili. Fra le misure per i giovani anche una estensione della no tax area per gli under 25. Lato imprese, si punterebbe a rafforzare le maxi-deduzioni per le assunzioni: dal 130% al 140% per i giovani ed al 180% per le giovani madri.



Decontribuzione per mamme e per chi ha due figli

Il governo è al lavoro anche su un pacchetto per le mamme lavoratrici. Quest'anno era già previsto uno sgravio contributivo da 3mila euro all'anno per le dipendenti a tempo indeterminato con almeno tre figli, ma l'esecutivo starebbe pensando di estendere la platea alle mamme con almeno due figli o ad un aumento dei benefici.



Iperammortamento e sconti sull'energia

Previsto il rafforzamento dell'iperammortamento per le imprese. Non solo, si valutano anche sconti sull'energia per chi installa impianti da fonti rinnovabili, sul modello dell'energy release.



Lo stop all'odiatissimo bollo

Il governo, come annunciato, punta a rendere strutturale il taglio del bollo, per ora previsto solo per il 2027, su un solo veicolo a famiglia e con potenza limitata.

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