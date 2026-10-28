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Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 27/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 27/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre

Nuovo spunto rialzista per l'Eurostoxx 50, che guadagna bene e porta a casa un +0,79%.

Lo scenario di medio periodo dell'Eurostoxx 50 ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 6.225. Supporto a 6.086. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 6.365.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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