Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 27/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre
Nuovo spunto rialzista per l'Eurostoxx 50, che guadagna bene e porta a casa un +0,79%.
Lo scenario di medio periodo dell'Eurostoxx 50 ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 6.225. Supporto a 6.086. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 6.365.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)