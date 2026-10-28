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Borsa: Modesto recupero per il Nasdaq-100, in aumento dello 0,55%

Il Nasdaq-100 termina le contrattazioni a 29.813,16 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per il Nasdaq-100, in aumento dello 0,55%
L'indice tecnologico di Wall Street conclude in progresso dello 0,55% e termina la sessione a 29.813,16 punti.
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