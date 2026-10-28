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"Buy" per DWS Group

Finanza
"Buy" per DWS Group
(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre
Grande giornata per il gestore patrimoniale, tra i componenti del MDAX, che mette a segno un rialzo dell'1,60%.


Operatività odierna:
Su questi prezzi fissati a 66,55 Euro, DWS Group è molto appetibile con stop loss impostato a quota 63,89 Euro e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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