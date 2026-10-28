"Buy" per DWS Group

(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre

Grande giornata per il gestore patrimoniale , tra i componenti del MDAX , che mette a segno un rialzo dell'1,60%.





Operatività odierna:

Su questi prezzi fissati a 66,55 Euro, DWS Group è molto appetibile con stop loss impostato a quota 63,89 Euro e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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