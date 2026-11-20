Francoforte: calo per DWS Group
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gestore patrimoniale, con una flessione del 3,56%.
L'andamento di DWS Group nella settimana, rispetto al MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 61,57 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 63,47. Il peggioramento della società di gestione degli investimenti è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 60,83.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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