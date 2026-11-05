Orientamento rialzista per DWS Group

(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre

Prepotente rialzo per il gestore patrimoniale , parte del MDAX , che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,62% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

Le azioni di DWS Group , su questi prezzi fissati a 66,5 Euro, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 63,5 Euro, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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