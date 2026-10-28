Chiusura poco mossa per le Borse europee in attesa di Fed e big tech, male l'IBEX spagnolo

(Teleborsa) - Le Borse europee chiudono poco mosse
, in attesa della riunione della Fed
(in cui sono attesi tassi fermi al 3,75-4% dopo il rialzo di 25 punti base di settembre) e le trimestrali di altri colossi tecnologici
(stasera dopo la chiusura di Wall Street pubblicano i conti Alphabet
e Microsoft
). Spicca il ribasso dell'IBEX spagnolo, penalizzato dalla debolezza dei bancari dopo i risultati deludenti
di Santander
(ieri era stato il FTSE 100 inglese a soffrire il tonfo di HSBC
); sempre nel settore bancario, Deutsche Bank
svetta sul DAX, beneficiando di utili superiori alle attese
.
Sul fronte macroeconomico
, in Italia
i prezzi alla produzione hanno continuato
ad accelerare a settembre, registrando un incremento del +3,6% m/m dal +3,1% precedente e del +17,4% a/a dal +13,5% di agosto; il forte rialzo è riconducibile soprattutto al comparto energetico (+45,7% a/a). Negli Stati Uniti
, le richieste settimanali di mutui sono aumentate
del +3,4%, interrompendo una serie di sei cali consecutivi, grazie anche al lieve arretramento dei tassi sui mutui trentennali al 7,37% dal 7,41% della settimana precedente. Le scorte all'ingrosso preliminari di settembre sono aumentate del +0,6% m/m, leggermente sopra le attese (+0,5%) e in accelerazione rispetto al +0,5% di agosto.
Tra le materie prime
, il TTF
ha superato
la soglia dei 100 euro per MWh, sui massimi da fine 2022. A sostenere le quotazioni contribuiscono le persistenti difficoltà nelle forniture di GNL dal Qatar, ma il mercato guarda soprattutto alla situazione europea. Con l'avvicinarsi dell’inverno, livelli di stoccaggio inferiori alle medie stagionali in alcune aree del continente rendono infatti il sistema più vulnerabile a eventuali ondate di freddo o a nuove interruzioni dell'offerta.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,115. L'Oro
continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,49%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 3,48%. Sui livelli della vigilia lo spread
, che si mantiene a +115 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 4,54%. Tra i mercati del Vecchio Continente
composta Francoforte
, che cresce di un modesto +0,44%, Londra
è stabile, riportando un moderato +0,07%, e andamento cauto per Parigi
, che mostra una performance pari a 0%.
Lieve aumento per la Borsa Milanese
, con il FTSE MIB
che sale dello 0,40% a 49.824 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
fa un piccolo salto in avanti dello 0,42%, portandosi a 52.423 punti. Sale il FTSE Italia Mid Cap
(+0,86%); come pure, leggermente positivo il FTSE Italia Star
(+0,55%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Stellantis
(+15,38%), Lottomatica
(+3,36%), Technoprobe
(+1,70%) e ENI
(+1,64%).
I piÃ¹ forti ribassi, invece, si sono verificati su Telecom Italia
, che ha archiviato la seduta a -1,51%. Tentenna Inwit
, con un modesto ribasso dell'1,24%. Giornata fiacca per Fincantieri
, che segna un calo dell'1,18%. Piccola perdita per Poste Italiane
, che scambia con un -1,1%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Technogym
(+8,03%), Webuild
(+3,51%), Interpump
(+2,95%) e Brembo
(+2,82%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su TXT E-solutions
, che ha terminato le contrattazioni a -2,77%. Preda dei venditori NewPrinces
, con un decremento del 2,01%. Si concentrano le vendite su ERG
, che soffre un calo dell'1,54%. Tentenna Sesa
, che cede l'1,25%.