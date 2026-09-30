Borse europee girano in calo con l'energia
Focus sui dati macroeconomici
(Teleborsa) - Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, con i titoli energetici che hanno preso la via del ribasso sul ritracciamento dei prezzi del petrolio. Gli investitori guardano ai dati macroeconomici in calendario, in particolare all’inflazione PCE statunitense e al PIL del secondo trimestre.
L'Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,136. L'Oro è sostanzialmente stabile su 4.187,6 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,93%.
Invariato lo spread, che si posiziona a +97 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,56%.
Tra i mercati del Vecchio Continente poco mosso Francoforte, che mostra un -0,16%, composta Londra, che cresce di un modesto +0,28%, e piccola perdita per Parigi, che scambia con un -0,47%. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB che lima lo 0,25%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 54.308 punti.
Tra i best performers di Milano, in evidenza Technoprobe (+3,59%), Inwit (+2,68%), Campari (+2,43%) e Nexi (+1,60%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Poste Italiane, che prosegue le contrattazioni a -1,36%.
Tentenna Ferrari, che cede l'1,31%.
Sostanzialmente debole ENI, che registra una flessione dell'1,30%.
Si muove sotto la parità Generali Assicurazioni, evidenziando un decremento dell'1,01%.
In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, D'Amico (+8,68%), Technogym (+3,03%), BFF Bank (+2,80%) e GVS (+2,31%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Juventus, che continua la seduta con -7,61%.
In rosso WIIT, che evidenzia un deciso ribasso del 2,20%.
Spicca la prestazione negativa di Reply, che scende dell'1,87%.
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