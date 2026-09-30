Borse europee girano in calo con l'energia

Focus sui dati macroeconomici

(Teleborsa) - Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, con i titoli energetici che hanno preso la via del ribasso sul ritracciamento dei prezzi del petrolio. Gli investitori guardano ai dati macroeconomici in calendario, in particolare all’inflazione PCE statunitense e al PIL del secondo trimestre.



L' Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,136. L' Oro è sostanzialmente stabile su 4.187,6 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,93%.



Invariato lo spread , che si posiziona a +97 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,56%.



Tra i mercati del Vecchio Continente poco mosso Francoforte , che mostra un -0,16%, composta Londra , che cresce di un modesto +0,28%, e piccola perdita per Parigi , che scambia con un -0,47%. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB che lima lo 0,25%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il FTSE Italia All-Share , che retrocede a 54.308 punti.



Tra i best performers di Milano, in evidenza Technoprobe (+3,59%), Inwit (+2,68%), Campari (+2,43%) e Nexi (+1,60%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Poste Italiane , che prosegue le contrattazioni a -1,36%.



Tentenna Ferrari , che cede l'1,31%.



Sostanzialmente debole ENI , che registra una flessione dell'1,30%.



Si muove sotto la parità Generali Assicurazioni , evidenziando un decremento dell'1,01%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, D'Amico (+8,68%), Technogym (+3,03%), BFF Bank (+2,80%) e GVS (+2,31%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Juventus , che continua la seduta con -7,61%.



In rosso WIIT , che evidenzia un deciso ribasso del 2,20%.



Spicca la prestazione negativa di Reply , che scende dell'1,87%.

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