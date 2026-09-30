Milano 15:56
51.391 -0,80%
Nasdaq 15:56
30.519 +0,59%
Dow Jones 15:56
51.385 +0,07%
Londra 15:56
10.618 -0,18%
Francoforte 15:56
25.275 -0,49%

Borse europee girano in calo con l'energia

Focus sui dati macroeconomici

Commento, Finanza, Spread
Borse europee girano in calo con l'energia
(Teleborsa) - Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, con i titoli energetici che hanno preso la via del ribasso sul ritracciamento dei prezzi del petrolio. Gli investitori guardano ai dati macroeconomici in calendario, in particolare all’inflazione PCE statunitense e al PIL del secondo trimestre.

L'Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,136. L'Oro è sostanzialmente stabile su 4.187,6 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,93%.

Invariato lo spread, che si posiziona a +97 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,56%.

Tra i mercati del Vecchio Continente poco mosso Francoforte, che mostra un -0,16%, composta Londra, che cresce di un modesto +0,28%, e piccola perdita per Parigi, che scambia con un -0,47%. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB che lima lo 0,25%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 54.308 punti.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Technoprobe (+3,59%), Inwit (+2,68%), Campari (+2,43%) e Nexi (+1,60%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Poste Italiane, che prosegue le contrattazioni a -1,36%.

Tentenna Ferrari, che cede l'1,31%.

Sostanzialmente debole ENI, che registra una flessione dell'1,30%.

Si muove sotto la parità Generali Assicurazioni, evidenziando un decremento dell'1,01%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, D'Amico (+8,68%), Technogym (+3,03%), BFF Bank (+2,80%) e GVS (+2,31%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Juventus, che continua la seduta con -7,61%.

In rosso WIIT, che evidenzia un deciso ribasso del 2,20%.

Spicca la prestazione negativa di Reply, che scende dell'1,87%.
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