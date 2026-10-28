Fed, Warsh: modifica del calendario delle riunioni per riflettere sulle "grandi questioni"

(Teleborsa) - Nella conferenza al termine della riunione di ottobre del FOMC - in cui il Comitato ha mantenuto i tassi di interesse invariati
nell'intervallo tra il 3,75% e il 4% - il presidente della Fed, Kevin Warsh
, ha annunciato che, a partire dal 2027, la banca centrale ridurrà il numero di riunioni dedicate alla definizione dei tassi
. Pur sottolineando che otto incontri all'anno rappresentano "il numero giusto" per il FOMC, Warsh ha precisato che, a partire dal 2027, una di queste riunioni sarà focalizzata esclusivamente sulla strategia di politica monetaria a lungo termine, mentre le restanti saranno dedicate alle decisioni di politica monetaria. Per il 2028, Warsh prevede di dedicare due incontri alla discussione strategica, lasciando i restanti sei alla definizione della politica monetaria.
La modifica del calendario delle riunioni appare come un primo passo verso un cambiamento nell'approccio
della Fed. La logica alla base di questo cambiamento "piuttosto semplice", a detta del presidente FED. "Definire una politica corretta richiede di valutare gli sviluppi a breve termine a intervalli regolari, tempestivi e ricchi di informazioni". Allo stesso tempo, "è fondamentale che, in quanto gruppo caratterizzato da una diversità di vedute intellettuali, ci ritagliamo tempo e spazio per riflessioni strategiche
: per riesaminare le grandi questioni, guardare a orizzonti temporali più ampi e concentrarci – come dico spesso – su ciò che sta a sinistra della virgola decimale".
Inoltre, Warsh ha affermato che, in seguito alla decisione della banca centrale di aumentare i tassi di interesse di 25 punti base durante la riunione di settembre, si riscontrano segnali di un irrigidimento delle condizioni finanziarie
. "Abbiamo iniziato a osservare alcuni cambiamenti nelle condizioni finanziarie e creditizie; per alcune imprese e famiglie si sono fatte più restrittive, esattamente come ci si poteva aspettare", ha affermato. "Gli operatori di mercato stanno diventando un po' più selettivi nell’allocazione del proprio capitale". Ha aggiunto, tuttavia, che non definirebbe le condizioni finanziarie «restrittive» in senso lato; al contrario, esse stanno contribuendo a creare un percorso verso la stabilità dei prezzi.
Warsh ha spiegato che le discussioni della Fed degli ultimi giorni si sono "concentrate principalmente sull'aspetto della stabilità dei prezzi
, che rientra nel nostro mandato". Ha inoltre osservato che l'obiettivo del pieno impiego – parte del duplice mandato della Fed – sta mostrando risultati "piuttosto positivi", citando un calo del tasso di disoccupazione rispetto a un anno fa.
Warsh ha negato qualsiasi influenza politica
in merito alla decisione odierna delle Fed. Nessuna influenza con l'avvicinarsi delle elezioni di metà mandato, previste per il 3 novembre.
Il presidente della Fed ha anche dichiarato che la crescita economica è risultata positiva. "La crescita economica si è rafforzata
. L'aumento del PIL nel primo semestre di quest'anno è stato rivisto al rialzo, passando da una stima iniziale dell'1,8% al 2,4%, e il terzo trimestre sembra aver registrato un'espansione ancora più rapida".
In tema di intelligenza artificiale, secondo Warsh, i tassi di interesse più elevati hanno influito sullo sviluppo delle infrastrutture per l'AI
. "I tassi di interesse hanno avuto un impatto", ha affermato. "Si nota come gli operatori di mercato stiano operando una selezione tra le tipologie di investimenti da effettuare. Per alcuni asset, gli spread creditizi si sono ampliati, mentre per altri si è registrato un leggero irrigidimento delle condizioni finanziarie, seppur non in misura significativa". E ha aggiunto di non credere che "questi settori siano in qualche modo avulsi dal resto dell'economia".
Warsh ha comunque sottolineato che la dinamica della spesa in conto capitale non è solo solida, ma si sta anche ampliando
. Oggi, ha osservato, è "molto più difficile" sostenere che la forza dell'economia sia trainata da un ristretto gruppo di settori, rispetto a quanto accadeva alcuni trimestri fa.