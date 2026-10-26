Pimco: Fed dovrebbe mantenere i tassi invariati

L'analisi dell'economista Tiffany Wilding

(Teleborsa) - Riflettori puntati sul Federal Open Market Committee (FOMC), l’organo della Federal Reserve statunitense responsabile della definizione della politica monetaria, che si riunirà il 27 e 28 ottobre per discutere le prospettive economiche e l’orientamento appropriato della politica monetaria. "Ci aspettiamo che il FOMC mantenga il tasso di riferimento invariato nell’intervallo compreso tra il 3,75% e il 4,0%, pur conservando un chiaro orientamento verso una politica monetaria più restrittiva. La prossima mossa più probabile è un aumento dei tassi di 25 punti base (pb) a dicembre". Così Tiffany Wilding, economista di PIMCO spiegando che dopo il rialzo di settembre, la leadership della Fed ha orientato i mercati ad abbandonare l’aspettativa di rialzi consecutivi; nemmeno i dati sull’inflazione di settembre, risultati superiori alle attese, hanno modificato questa prospettiva. Al momento della stesura del presente testo, prima della riunione di ottobre, i mercati scontano una probabilità di circa l’80% che i tassi rimangano invariati.







Tre domande sulla riunione di ottobre della Fed







In assenza di nuove proiezioni economiche in questa riunione, è probabile che la decisione in sé conti meno di altre tre questioni: come inquadra il presidente Kevin Warsh la decisione di mantenere i tassi invariati? La maggioranza del FOMC continua a considerare la decisione di settembre come un adeguamento finalizzato alla gestione del rischio? Quanti membri esprimeranno dissenso a favore di un rialzo dei tassi?



Consideriamo sia il rialzo di settembre sia le prospettive complessive sull’andamento dei tassi come una ricalibrazione, con ancora uno o due rialzi in arrivo, che andrebbero di fatto a invertire i tagli effettuati lo scorso anno. Riteniamo inoltre che Warsh e il FOMC vorranno inquadrare la situazione in questi termini, evitando al contempo di inviare ai mercati segnali eccessivamente accomodanti che potrebbero allentare le condizioni finanziarie.







Warsh sembra ben consapevole dell’influenza delle condizioni finanziarie. Abbiamo interpretato la sua descrizione del rialzo di settembre, «rimuovere una dose di accomodamento», come un riferimento all’impulso alla crescita derivante da condizioni finanziarie più favorevoli. Secondo l’indicatore delle condizioni finanziarie, Financial Conditions Index, elaborato dallo staff del Board della Federal Reserve, la solida performance dei mercati azionari ha rappresentato un importante sostegno alla crescita (e all’allentamento delle condizioni finanziarie) negli ultimi anni, attraverso il cosiddetto «effetto ricchezza»: le famiglie che beneficiano dell’incremento del valore dei propri investimenti azionari si sentono maggiormente in grado di consumare e spendere nell’economia.







Da quando Warsh ha assunto la guida a giugno, tuttavia, i tassi di interesse a più lunga scadenza sono aumentati. Secondo i nostri calcoli, basati sull’impulso delle condizioni finanziarie stimato dal modello della Fed, questo aumento dei tassi a più lunga scadenza ha compensato in parte l’effetto ricchezza. Ad esempio, al momento della stesura del presente testo, il tasso di interesse reale forward a 5 anni su un orizzonte di cinque anni (5-year, 5-year-forward real interest rate) è pari a circa il 3%, un livello che non si registrava dai primi anni Duemila; è aumentato di circa 50 punti base soltanto da giugno.



I tassi più elevati dovrebbero rappresentare un freno sempre più significativo alla crescita nei prossimi trimestri e oltre, riducendo al contempo il rischio che l’inflazione rimanga persistente.



Nel Summary of Economic Projections di settembre, quasi tutti i partecipanti al FOMC prevedevano uno o altri due rialzi dei tassi dopo l’adeguamento di settembre. Questo scenario di base è coerente con una ricalibrazione moderata. Riteniamo che la Fed vorrà osservare gli effetti dei tassi più elevati sull’economia prima di rivedere queste prospettive, mentre i dati economici pubblicati dopo la riunione di settembre hanno fornito indicazioni contrastanti.



È possibile che alcuni membri del FOMC esprimano il proprio dissenso rispetto alla decisione della maggioranza di mantenere i tassi invariati. In occasione della riunione di settembre, Beth Hammack, Lorie Logan e Neel Kashkari erano probabilmente i partecipanti che avevano presentato proiezioni sull’andamento dei tassi che implicavano rialzi a ciascuna delle restanti riunioni dell’anno. Si erano opposti alla decisione nella riunione di luglio, preferendo un rialzo dei tassi anziché il mantenimento dei tassi invariati che era stato deciso. Tuttavia, nonostante il loro possibile disaccordo con gli altri partecipanti sulle tempistiche dei rialzi, le loro proiezioni indicano che anche loro si aspettano soltanto un adeguamento contenuto, non un ciclo di rialzi dei tassi.



perché l’IA rende tutto così complicato



La Fed ha chiarito di essere consapevole del fatto che l’IA stia alimentando la domanda negli Stati Uniti. Con l’inflazione ancora al di sopra dell’obiettivo secondo una serie di indicatori, riteniamo che contrastare questo stimolo attraverso adeguamenti moderati dei tassi e condizioni finanziarie più restrittive rappresenti una scelta di politica monetaria sensata.



Tuttavia, gli aggiustamenti economici attualmente in corso potrebbero evolvere in diversi modi e, sebbene l’inflazione rimanga elevata, non sta accelerando. Ciò probabilmente "lascia alla Fed margine per adottare un approccio misurato, facendo una pausa per osservare come la stretta monetaria già scontata nella curva dei rendimenti stia influenzando l’economia, prima di decidere di quanto procedere ulteriormente. Questa era la strategia che la Fed privilegiava in occasione della riunione di settembre e riteniamo che i dati aggiuntivi emersi da allora probabilmente rafforzeranno tale strategia", conclude Wilding.

Condividi

```