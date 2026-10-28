Milano 9:48
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Londra 9:48
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Forte interesse per Pharmanutra

Finanza
Forte interesse per Pharmanutra
(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre
Brilla il produttore di complementi nutrizionali e dispositivi medici, tra i titoli dell'indice FTSE Italia Star, che chiude la seduta con un aumento dell'1,56%.


Operatività odierna:
Le implicazioni tecniche di Pharmanutra presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 71,6 Euro, con stop loss individuato in area 67,68 Euro, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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