Pharmanutra, ricavi delle vendite +17% e utile +21% nei nove mesi

Il gruppo registra un ritorno a una PFN positiva

(Teleborsa) - PharmaNutra ha archiviato i primi nove mesi del 2026 con ricavi delle vendite pari a 110,9 milioni, in progresso del 17,3% annuo.



I ricavi delle nuove Business Unit (USA, Cina, Spagna e Cetilar Nutrition) - si legge in una nota - contribuiscono per 7,2 milioni, con una crescita del 90,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno; Pharmanutra USA ha registrato ricavi pari a 2,8 milioni, mentre i ricavi provenienti dal business in Cina ammontano a circa 3 milioni.



Il business delle strumentazioni medicali, rappresentato da Akern, contribuisce ai ricavi delle vendite totali per 5,4 milioni di Euro, con una crescita dell’8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e un’incidenza del 4,8% sul business totale.



L'Ebitda si è attestato a 29,1 milioni, in crescita del 17,3%, e con un margine sui ricavi netti al 26,2%; escludendo le nuove Business Unit, il dato sarebbe pari al 31,8% circa, a conferma della solidità e della profittabilità del business “AS IS”, che continua a crescere in modo costante.



L'utile netto ammonta a 17 milioni, in progresso del 21,2%.



Al 30 settembre 2026 si registra un netto miglioramento della posizione finanziaria netta, positiva per 5,4 milioni, rispetto al saldo negativo di 2,9 milioni al 30 giugno 2026.



Le prospettive

I risultati dei nove mesi del 2026 confermano le previsioni di crescita dei ricavi sul mercato italiano e sui mercati esteri, sia per il business ricorrente che per le nuove Business Unit. Si attende, inoltre, un ulteriore miglioramento della marginalità, destinata ad aumentare progressivamente nei prossimi esercizi, accompagnata da una significativa generazione di cassa.



Le parole del management

Roberto Lacorte, vicepresidente e amministratore delegato di Pharmanutra, ha dichiarato: "È con rinnovato piacere che presentiamo questo rendiconto intermedio, condividendo con tutti i nostri stakeholder risultati che confermano e rafforzano il percorso di crescita intrapreso dall’azienda fin dalla sua fondazione. Ancora una volta, presentiamo una performance estremamente solida, con una crescita a doppia cifra in tutti i principali indicatori e un progressivo e significativo rafforzamento della profittabilità".

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