Milano 12:14
48.734 -1,83%
Nasdaq 21-ott
29.823 +1,13%
Dow Jones 21-ott
52.856 +0,69%
Londra 12:14
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Francoforte 12:14
25.363 -1,10%

Jenoptik in discesa a Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Jenoptik in discesa a Francoforte
Pressione sul gruppo tecnologico della fotonica, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,71%.
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