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Francoforte: profondo rosso per Jenoptik

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: profondo rosso per Jenoptik
Si muove in perdita il gruppo tecnologico della fotonica, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,86% sui valori precedenti.
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