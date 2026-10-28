Francoforte: nuovo spunto rialzista per Porsche

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il colosso tedesco delle auto sportive , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,17%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Porsche rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro di medio periodo di Porsche ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 44,2 Euro. Primo supporto individuato a 43,11. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 45,29.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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