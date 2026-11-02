Barclays alza i target price sui titoli italiani del risparmio gestito

(Teleborsa) - Barclays mantiene un giudizio positivo sugli operatori italiani del risparmio gestito, alla luce dei trend di crescita strutturali. L'attuale incertezza macroeconomica e geopolitica potrebbe influenzare temporaneamente il sentiment o incidere sul valore di mercato degli asset in gestione (AUM), ma la banca d'affari ritiene che ciò rappresenti, piuttosto, un'opportunità di acquisto.



In questa fase, Barclays privilegia Fineco: il titolo ha registrato una performance inferiore rispetto ai competitor da inizio anno, a fronte tuttavia di un costante slancio operativo. Analizzando i trend del terzo trimestre, sostiene che Banca Mediolanum abbia mostrato la performance migliore (in termini di flussi in entrata e commissioni di gestione), nonostante altrove si siano riscontrate dinamiche più favorevoli per quanto riguarda il margine di interesse (NII).



Guardando alle revisioni delle valutazioni, Barclays ha alzato il target price su Banca Mediolanum a 26,2 euro da 25,7 (Overweight confermato), a 29,4 euro da 28,6 su Fineco (Overweight confermato), a 78,9 euro da 76,5 su Banca Generali (Overweight confermato), a 36,1 euro da 35,1 su Azimut (Equal Weight confermato).

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