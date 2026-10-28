MIT precetta sciopero trasporti di venerdì 30 ottobre

(Teleborsa) - Il MIT ha deciso di precettare il maxi sciopero dei trasporti proclamato per venerdì 30 ottobre, che coinvolge trasporto aereo, marittimo, ferroviario ed autostrade.



Lo sciopero generale era stato proclamato da USB, ma il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha firmato l'ordinanza che chiede la precettazione per i settori pubblici "interessati dalla regola della franchigia legata alla commemorazione dei defunti". In forza di questa regola è previsto il "differimento ad altra data" dello sciopero per trasporto aereo, ferroviario e marittimo, taxi, TPL, appalti ferroviari e circolazione e sicurezza stradale.



L'USB ha comunque annunciato che andrà avanti lo stesso. Lo sciopero era stato proclamato "contro l’economia di guerra imposta dal Governo Meloni, contro il carovita che sta strangolando la popolazione, contro la repressione dei giovani e dei lavoratori che protestano per migliori condizioni di vita" e, per quel che concerne i porti, anche "contro il traffico di armi".

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