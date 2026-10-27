Scioperi: al via autunno caldo, caro vita e scelte governo nel mirino

(Teleborsa) - Si profila un autunno decisamente caldo all'insegna delle manifestazioni di piazza. Si guarda già a venerdì prossimo, 30 ottobre, con una serie di proteste a partire dallo sciopero generale di 24 ore (con il rispetto delle fasce garantite) proclamato dall’Usb "contro i prezzi in continua crescita, a partire da quello dei carburanti che stanno mettendo in ginocchio la popolazione", come fa sapere lo stesso sindacato di base. Appuntamento a Roma.



Scioperi: al via autunno caldo



Nella stessa giornata, si mobiliteranno anche i Cobas che hanno proclamato uno sciopero generale insieme con Adl, Clap e Sial, per i settori pubblici e privati. Salvi però i trasporti. Anche Uiltrasporti ha proclamato una protesta di 4 ore.



caro vita e scelte governo nel mirino



L'altro venerdì "di fuoco" da cerchiare sul calendario è il 20 novembre in occasione dello sciopero proclamato dalla Cgil: !Basta chiacchiere, è il momento del cambiamento, il lavoro deve tornare a essere un diritto", ha detto il segretario Maurizio Landini. A scatenare la protesta non solo il caro vita ma anche "le scelte sbagliate di politica economica e di bilancio, a partire dalla decisione di aumentare le spese di riarmo".

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