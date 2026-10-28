Orientamento rialzista per Waters
(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre
Prepotente rialzo per la società specializzata nella produzione e commercializzazione di strumenti analitici, parte dell'S&P-500, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,76% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 468,6 USD, con stop loss individuato a livello 195,2 Dollari USA, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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